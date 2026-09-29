Сомнологи назвали худшее время для сна
Сомнологи предупредили о рисках засыпания после полуночи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Засыпание после полуночи нарушает циркадные ритмы и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает Eating Well.
По словам Роршайб, люди, которые регулярно засыпают после полуночи, больше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения, слабоумия и депрессии. Со временем позднее засыпание может обернуться хронической бессонницей.
Димитриу объяснил механизм: нарушается выработка мелатонина и кортизола — гормонов, которые помогают организму заснуть и проснуться. Кроме того, страдает фаза медленного сна, во время которой организм восстанавливается и закрепляются воспоминания. Глубокий сон приходится в основном на первую половину ночи. Чем позже человек ложится, тем меньше у него остается времени на восстановление.
Ранее нейробиолог раскрыл метод быстрого засыпания.