Чехия отправит две бригады в Прибалтику при «угрозе нападения» России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна готова направить две механизированные бригады в случае угрозы нападения на Прибалтику со стороны России. Об этом сообщает портал Denikn.

По словам Бабиша, если бы Россия напала на страны Балтии, Чехия согласно статье 5 Североатлантического договора должна была бы отправить две механизированные бригады. Он также отметил, что в таком сценарии Чехия действовала бы активно. Речь идет о гипотетическом развитии событий, при котором вступает в силу принцип коллективной обороны.

Бабиш не уточнил, какие именно подразделения могут быть задействованы, в какие сроки и при каких условиях.

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