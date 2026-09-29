Argumenti.ru: тарифы ЖКХ вырастут вдвое быстрее инфляции к 2029 году

Каждый год повторяется одна и та же история: в почтовых ящиках появляются платежки, и граждане с тревогой обнаруживают, что тарифы на коммунальные услуги вновь подросли. Но на этот раз Минэкономразвития озвучило прогноз, который заставляет похолодеть даже самых стойких оптимистов: до 2029 года услуги ЖКХ подорожают на 60%. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Для сравнения: инфляция за тот же период ожидается на уровне около 27%. Простая арифметика рисует безрадостную картину: совокупный платеж за коммуналку будет расти примерно в два раза быстрее, чем официальная инфляция. И это не абстрактные цифры из отчетов — за ними стоят реальные деньги, которые ежемесячно уходят из семейных бюджетов миллионов россиян.

Возникает элементарный вопрос, который мучает каждого, кто хоть раз открывал квитанцию: почему? Почему тарифы повышают регулярно, на значительные суммы и без внятных объяснений? Почему граждан не спрашивают, не обосновывают необходимость очередного скачка, а просто залезают в карман? И, пожалуй, самое болезненное — почему при таком росте платежей качество услуг ЖКХ неуклонно падает? Последние несколько лет нам твердят одно и то же: «Это в последний раз, дальше все пойдет по плану». Но по плану ничего не идет — обещания остаются обещаниями, а счета приходят все более внушительные. Ремонты, которые должны были закончиться год назад, тянутся бесконечно; трубы, замененные три года назад, снова текут; деньги уходят на «постоянно ведущиеся работы», которые зачастую необъяснимы и порой откровенно не нужны.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов дал ситуации предельно точную характеристику: «Не надо пытаться черпать воду дырявым ведром». По его словам, система ЖКХ стала самой коррумпированной и непрозрачной в стране. Это не эмоциональная оценка, а констатация факта, с которым сталкивается каждый, кто пытался разобраться, куда уходят его деньги. Вопросов больше, чем ответов: откуда очередное подорожание и чем оно обосновано? Где прозрачность? Где контроль? Где ответственность тех, кто принимает решения о повышении тарифов? Пока система остается непрозрачной, пока нет реального контроля за расходованием средств граждан, любые повышения выглядят не как экономическая необходимость, а как банальное выкачивание денег из карманов обычных людей. Люди устали платить за воздух и за бесконечные «ремонтные работы», которые не приносят никакого результата.

Таким образом, пока в сфере ЖКХ не будет наведен элементарный порядок, пока не станет ясно, за что именно платят граждане и почему качество услуг неуклонно снижается, любое повышение тарифов будет восприниматься справедливо — как грабеж средь бела дня. Прогноз Минэкономразвития лишь усиливает это ощущение. Если система не изменится, к 2029 году россияне будут платить на 60% больше, но вряд ли почувствуют, что их дома стали теплее, трубы — надежнее, а дворы — чище. Без прозрачности и контроля рост тарифов останется не инструментом развития, а механизмом перекладывания проблем на плечи тех, кто и так платит за все.

Ранее сообщалось, что в Москве показатель повышения тарифов ЖКХ не должен превышать 15%.