Рязанские соцучреждения и дома получат тепло с 1 октября

С наступлением первых осенних холодов в Рязани официально стартует отопительный сезон. Уже с 1 октября город начинает поэтапную подачу тепла: первыми его получат социальные учреждения — больницы, школы, детские сады, а затем эстафету примут жилые дома. Об этом сообщает издание 7info .

Решение о запуске принято в связи с устойчивым понижением температуры, и теперь главная задача коммунальных служб — сделать этот процесс максимально плавным, чтобы избежать аварий и неравномерного прогрева.

Откуда же придет тепло в квартиры рязанцев? Основными источниками станут Ново-Рязанская и Дягилевская ТЭЦ, а также котельные МУП «РМПТС» и ведомственные котельные. Запуск будет идти строго по утвержденному графику, согласованному с управляющими компаниями. Поэтапная подача — не просто формальность, а необходимая мера: она позволяет равномерно распределить нагрузку на сети, избежать гидравлических ударов и постепенно прогреть всю систему. Если запустить отопление одномоментно, велик риск порывов и локальных отключений, поэтому городские власти сознательно выбирают более осторожный сценарий.

Каковы последствия для горожан? Для жителей это означает, что в ближайшие дни в квартирах станет теплее, а социальные объекты — больницы, поликлиники, школы — начнут функционировать в комфортном режиме, что особенно важно для детей и пациентов. Однако стоит помнить: пока система не выйдет на рабочий режим, возможны временные колебания температуры. Управляющие компании должны оперативно реагировать на жалобы и регулировать подачу, чтобы не допустить как перегрева, так и недостатка тепла. Для коммунальщиков это время повышенной ответственности: любой сбой может обернуться серьезными проблемами, поэтому все службы переведены в усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что в 14 округах Московской области объявили о старте отопительного сезона.