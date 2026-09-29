В российском городе открыли памятник первой учительнице

В церемонии принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что памятник олицетворяет теплоту и любовь, которые учителя дарят детям. По его словам, они становятся вторыми родителями, а их поддержка оставляет особый след в сердце. Наумов выразил надежду, что прохожие, увидев скульптуру, вспомнят о своих учителях и, если есть возможность, позвонят им или навестят.

Один из авторов композиции Георгий Захарян рассказал, что над ней работала большая команда — около сотни специалистов: скульпторы, искусствоведы, литейщики и другие мастера. Он подчеркнул, что скульптура должна напоминать жителям не только о первых учителях, но и о тех, кто послужил для них учителями жизни. Так что памятник — это не просто украшение города, а напоминание о важных людях, которые были рядом в начале пути.

Ранее стало известно, что школьники заменили букеты на 1 сентября кормом для животных.