В российском городе открыли памятник первой учительнице

В Краснодаре воздвигли памятник «Вселенная знаний»

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

В Краснодаре открыли памятник «Вселенная знаний», посвященный первой учительнице. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В церемонии принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что памятник олицетворяет теплоту и любовь, которые учителя дарят детям. По его словам, они становятся вторыми родителями, а их поддержка оставляет особый след в сердце. Наумов выразил надежду, что прохожие, увидев скульптуру, вспомнят о своих учителях и, если есть возможность, позвонят им или навестят.

Один из авторов композиции Георгий Захарян рассказал, что над ней работала большая команда — около сотни специалистов: скульпторы, искусствоведы, литейщики и другие мастера. Он подчеркнул, что скульптура должна напоминать жителям не только о первых учителях, но и о тех, кто послужил для них учителями жизни. Так что памятник — это не просто украшение города, а напоминание о важных людях, которые были рядом в начале пути.

Ранее стало известно, что школьники заменили букеты на 1 сентября кормом для животных.

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