Минтруд собрался законодательно помочь россиянам получать зарплату вовремя

Как передает РБК со ссылкой на Минтруд, ведомство намерено в ближайшее время создать так называемый «механизм оперативного контроля», который будет отслеживать долги по зарплате и мониторить их своевременное погашением перед работниками.

Отмечается, что уже подготовлен соответствующий проект закона. Как приводится в документе, указанными вопросами станут заниматься специально созданные межведомственные комиссии в регионах.

«Минтруд разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Их подлинность подтвердили источники, знакомые с документом», — передает РБК.

В указанные региональные комиссии войдут сотрудники Минтруда, Роструда, ФНС и ряда иных профильных ведомств. Как добавляется в пояснительной записке к законопроекту, на создание комиссий возлагается «высокая социальная значимость по погашению задолженности по заработной палате».