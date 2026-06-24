Маткапитал-2026: на что потратить и как получить остаток деньгами

Остаток материнского капитала, как и вся сумма сертификата, подлежит ежегодной индексации — и происходит это в автоматическом режиме, без подачи заявлений. Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» объяснил, как с 1 февраля 2026 года выросли неиспользованные остатки МСК и в каких случаях эти деньги можно получить на руки.

Программа материнского капитала действует в России уже почти два десятилетия и продолжает оставаться одной из ключевых мер поддержки семей с детьми. Как напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сейчас МСК входит в федеральный проект «Поддержка семьи» в рамках нацпроекта «Семья».

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала был проиндексирован на 5,6% — в соответствии с уровнем инфляции за предыдущий год. И это касается не только полной суммы сертификата, но и любого неиспользованного остатка. Причем, по словам эксперта, индексация проходит в беззаявительном порядке: обращаться в Социальный фонд или подавать какие-либо документы не нужно.

Например, если в январе 2026 года на сертификате оставалось 211 тысяч рублей, то уже в феврале эта сумма автоматически увеличилась до 222 816 рублей. Прирост составил почти 12 тысяч рублей.

Куда можно направить средства маткапитала

Законодательство предусматривает несколько направлений использования МСК:

улучшение жилищных условий (покупка, строительство, ипотека);

оплата образования любого из детей;

ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет;

формирование пенсионных накоплений матери;

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Важный нюанс: владелец сертификата может выбрать одно направление или распределить средства между несколькими — это решение остается за семьей.

Когда остаток можно забрать деньгами

С 2024 года у семей появилась возможность получить неиспользованный остаток маткапитала наличными. Но только при одном условии: сумма остатка не должна превышать 10 тысяч рублей.

Чтобы забрать деньги, необходимо подать заявление одним из трех способов:

через портал «Госуслуги»;

лично в отделении Социального фонда России;

через Многофункциональный центр.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней, еще 5 дней отводится на перечисление средств на банковский счет, указанный в заявлении.

Эксперт предупреждает о мошенниках

Балынин обращает особое внимание: любые предложения об обналичивании материнского капитала, поступающие от сторонних лиц или организаций, являются незаконными. Такие действия преследуются по закону, в том числе по уголовным статьям. Единственный легальный способ получить остаток деньгами — подать заявление через официальные каналы, если сумма позволяет это сделать.