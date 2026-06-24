Путин в Жуковском об авиации: мы летаем лучше и быстрее

Владимир Путин, проводя совещание в подмосковном Жуковском, заявил, что российская авиационная техника не просто заместила западные образцы, а по многим позициям превзошла их. Осмотрев новейшие самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, президент подчеркнул: санкции дали обратный эффект — вместо коллапса страна получила технологический рывок.

Глава государства прямо сказал, что по целому ряду компонентов отечественные системы управления, двигатели и авионика превышают иностранные показатели. Это стало возможным благодаря концентрации ресурсов и волевому решению — не просто воспроизвести чужие разработки, а создать свои, более совершенные.

Путин отметил, что для России, с ее огромными расстояниями, авиация имеет особое значение: от нее зависит связанность регионов, скорость перевозок и мобильность граждан. Поэтому импортозамещение здесь стало не экономической необходимостью, а стратегической задачей, которую удалось решить с опережением.

На совещании в Жуковском также прозвучало, что региональный Ил-114-300 уже получил сертификат типа в июне, Superjet завершит сертификацию в этом году, а МС-21 — в 2027-м. Путин дал понять, что темпы надо наращивать, но база уже создана. Теперь задача — масштабировать производство и обеспечить авиакомпании надежными отечественными лайнерами.

Ранее Путин заявил о полном импортозамещении авиатехники и потребовал ускориться.