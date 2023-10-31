Мишустин пообещал заметно увеличить грузооборот между Россией и дружественными ей странами

По словам премьер-министра, у страны есть все возможности по запуску новых торговых маршрутов.

Михаил Мишустин указал, что президент Путин уже дал ему поручение – расширить внешнюю торговлю, в том числе с членами ЕЭС и странами СНГ.

«У нас есть все возможности, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные транспортно-логистические маршруты», - указал он в своем видеовыступлении перед участниками участникам Международного таможенного форума.

Его слова привели РИА Новости. Часть мер для выполнения этого поручения уже была принята. Например, были упрощены таможенные процедуры. Социально значимые товары проходят оформление в первую очередь. Непрерывно совершенствуются цифровые сервисы, за счет чего существенно ускоряется документооборот. Российские таможенники, по утверждению главы кабинета министров, показали свою способность очень успешно разрешать самые сложные ситуации.