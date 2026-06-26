В Перми чиновников оштрафовали за июньский отчет по уборке снега

В Перми сотрудников администрации одного из районов города привлекли к дисциплинарной ответственности за ответ на обращение жительницы о некачественной уборке снега. Женщина пожаловалась в феврале, а официальный ответ получила только в конце июня — с приложенными летними фотографиями дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

В мэрии пояснили, что система портала «Управляем вместе» для закрытия обращения требует подтверждающих фотографий. В данном случае они не были предоставлены своевременно. Само обращение касалось уборки дворовой территории, за которую отвечает управляющая компания. В адрес УК в зимний период неоднократно направлялись письма с требованием провести работы.

Для закрытия обращения специалист районной администрации, соблюдая технические требования портала, прикрепил фотографию, сделанную на текущую дату — уже в июне. В результате сотрудники, ответственные за обработку сообщений на портале, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм обработки обращений. В администрации сообщили, что сектор по работе с порталом принял дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и достоверностью информации, предоставляемой жителям.