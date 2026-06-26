Ольга Бузова приехала поздравить выпускников школ Москвы на костылях со стразами

Певица Ольга Бузова приехала на общегородской выпускной в Москве, чтобы поздравить школьников. Артистка появилась на мероприятии на костылях, которые были полностью украшены сверкающими стразами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента агентства.

Выпускной вечер проходит в пятницу, 26 июня, на ВДНХ. Бузова приехала туда вечером, чтобы выступить для выпускников столичных школ.

Накануне директор певицы Антон Богославский сообщил РИА Новости, что артистку госпитализировали из-за травмы ноги, ей провели экстренную операцию. После операции Бузова обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку. Несмотря на травму, она решила не отменять выступление на главном городском празднике для школьников.

Общегородской выпускной для московских школьников проходит в ночь с 26 на 27 июня. Второй год подряд площадкой для мероприятия выбрана ВДНХ. Выпускников встречают на красной ковровой дорожке у главного входа. На главной музыкальной сцене МУЗ-ТВ для них выступают более 60 артистов, также на протяжении всего вечера работают более 20 тематических интерактивных зон.