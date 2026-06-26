США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений Трампа

Американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios, который ссылается на осведомленный источник.

Удары последовали после того, как президент США Дональд Трамп вновь обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Американский лидер заявил, что силы Ирана атаковали с помощью беспилотников судно, следовавшее через Ормузский пролив. По его словам, один из дронов попал в судно, которое получило повреждения, но смогло продолжить путь. Еще несколько беспилотников были сбиты американскими военными.

При этом Трамп не уточнил, намерены ли США предпринимать ответные действия, отметив лишь: «Когда я приму ответные меры, вы узнаете».

Ранее, 25 июня, ТАСС сообщал, что три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, но были остановлены иранскими ВМС и вынуждены изменить курс. Иранское Управление по контролю за Персидским заливом заявило, что не может гарантировать безопасность судам, которые следуют за пределами установленных Тегераном маршрутов.

Конфликт в районе Ормузского пролива продолжается с 28 февраля 2026 года на фоне войны США и Израиля с Ираном. Через пролив до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти.

18 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней. Документ предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через пролив и снятие морской блокады иранских портов, а также доступ Ирана к части замороженных активов и продолжение переговоров по ядерной программе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Российской газете» отметил, что полноценное соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но меморандум позволил отодвинуть порог боевых действий.

По данным ТАСС на 25 июня, движение судов через Ормузский пролив восстановилось наполовину от довоенного уровня — за сутки пролив пересекли 54 судна (до конфликта — 100–120 судов).