Группа «Ленинград» впервые с 2022 года дала концерт в Москве

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые с 2022 года дал сольный концерт в Москве. Выступление прошло при полном зале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства.

В беседе с ТАСС Шнуров отметил, что при подготовке шоу игнорирует современные музыкальные тренды, а самым важным для него на концертах является энергия зала. По его словам, за годы существования группы страна изменилась, а люди — нет.

Программа концерта включила как старые хиты, так и новые композиции, в том числе из последнего альбома. Зрители активно подпевали, танцевали и скандировали имя исполнителя. Во время одной из песен Шнуров пригласил на сцену пятерых поклонников и спел вместе с ними. Женские партии исполнили бэк-вокалистки группы Флорида Чантурия и Аурика Мгои.

На протяжении всего выступления Шнуров активно взаимодействовал с публикой: учил фанатов пению и танцевальным движениям, спускался в фан-зону и проводил различные интерактивы. В финале концерта артист признался, что ему понравилось выступать перед московской публикой, и пообещал скоро увидеться с ней снова. После поклона он добавил: «Если кому-то не хватило, встречаемся через 5 минут», — и, сдержав слово, вышел на бис.

Концерт в Москве стал частью большого тура группы. В этом году «Ленинград» уже выступил в Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. До конца года запланированы еще 12 концертов в российских городах, включая Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Напомним

Группа «Ленинград» была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. За время существования коллектив стал одним из самых известных российских музыкальных проектов, сочетающих элементы рока, ска, панка и шансона. С 2008 года бессменным лидером и основным автором песен группы является Сергей Шнуров.

С 2022 года «Ленинград» не выступал в Москве: последний концерт в столице состоялся в феврале того же года в клубе Adrenaline Stadium. После этого группа преимущественно гастролировала по другим городам России и зарубежью. Возвращение в Москву вызвало повышенный интерес публики — билеты на выступление на «Лукойл-Арене» были раскуплены задолго до даты концерта.

В разные годы Шнуров неоднократно становился фигурантом светской и культурной хроники. Его концерты традиционно отличаются высоким уровнем интерактива с публикой и обильным использованием ненормативной лексики, что не раз становилось предметом обсуждения в СМИ и среди общественных деятелей. После 2022 года артист в публичных высказываниях избегал политических тем, сосредоточившись на музыкальной деятельности.