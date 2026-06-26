Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Иванова

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Лавров назвал его настоящим патриотом страны и выдающимся государственным деятелем. Об этом сообщает ТАСС.

В своем обращении министр отметил, что Иванов был многолетним соратником президента Владимира Путина и внес неоценимый вклад в развитие современной России. Лавров подчеркнул, что их связывали многолетние товарищеские отношения, и он всегда высоко ценил профессионализм, порядочность и бережное отношение Иванова к людям. Глава МИД добавил, что Россия понесла тяжелую утрату, и выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Лавров также напомнил, что Иванов многое сделал для укрепления национальной безопасности и обороноспособности страны, упрочения ее позиций в мире и модернизации военно-промышленного комплекса. Кроме того, он отметил усилия Иванова по реализации стратегии в области охраны окружающей среды и развитию транспортной отрасли. По словам министра, заслуги Сергея Борисовича перед Родиной снискали глубокое уважение в обществе и непререкаемый авторитет среди коллег.

Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня на 74-м году жизни. Помимо государственной службы, он был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ. Причины смерти не уточняются.