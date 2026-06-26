«Заработок растет»: креативный сектор соберет 5 млн сотрудников к 2030 году

Число россиян, занятых в креативной экономике, к 2030 году может превысить пять миллионов человек. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«При устойчивом росте к 2030 году число занятых в креативном секторе превысит пять миллионов россиян, причем это не только молодежь, но и высокий процент взрослых творческих людей с разными специальностями», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что креативность повышает узнаваемость продукта: массовый типовой товар уступает тому, в котором присутствуют уникальность и эксклюзивность.

«Положительный эффект от этого направления экономики высок, потому что идет повышение привлекательности территорий, развитие культуры и, конечно, повышение заработка представителей креативных отраслей», — добавил депутат.

По его словам, наиболее интенсивно развиваются технологические отрасли, а также сферы, связанные с импортозамещением и внутренним туризмом.

«Наша задача поднимать и остальные отрасли креативного сектора, такие как культурное наследие, медиа и СМИ, кино, арт-индустрия, книжное дело, библиотеки и архивы, народные художественные промыслы, дизайн и мода», — подчеркнул Говырин.

Депутат добавил, что для реального роста доходов от креативной экономики не менее важны наличие инфраструктуры, образовательной среды, профессиональных сообществ и региональных механизмов поддержки предпринимательства.

Кроме того, Говырин отметил, что сейчас в России идет активная защита и отстаивание правильных традиционных ценностей, и креативный сектор в этом направлении, по его оценке, является одним из самых существенных.

Именно в креативной сфере, подчеркнул политик, обеспечиваются сохранение и популяризация культурного кода, его передача следующим поколениям, а также воспитание и преемственность поколений на основе национальных культурных ценностей и укрепление института семьи.

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