Вернувшийся из плена боец ВС РФ назвал освобождение праздником

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, признался, что таких положительных эмоций он еще никогда не испытывал. Об этом сообщает РИА Новости .

Накануне, 26 июня, Минобороны России информировало о возвращении 160 российских военных с подконтрольной Киеву территории. В рамках обмена удерживаемыми лицами они смогли вернуться домой.

Один из освобожденных бойцов в беседе с корреспондентом агентства рассказал, что этот день стал для него настоящим праздником. Особую радость ему доставила возможность позвонить родным и услышать их голоса.

Военнослужащий также поделился, что дома его ждут супруга и маленькая дочь, которой совсем недавно исполнилось 10 месяцев. Он с волнением отметил, что ребенок еще не начал ходить, и сейчас он очень ждет встречи с семьей, чтобы наконец воссоединиться с ними после долгой разлуки.