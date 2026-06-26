Вернувшийся из плена боец ВС РФ назвал освобождение праздником
Вернувшийся из плена боец ВС РФ назвал освобождение праздником
Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, признался, что таких положительных эмоций он еще никогда не испытывал. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне, 26 июня, Минобороны России информировало о возвращении 160 российских военных с подконтрольной Киеву территории. В рамках обмена удерживаемыми лицами они смогли вернуться домой.
Один из освобожденных бойцов в беседе с корреспондентом агентства рассказал, что этот день стал для него настоящим праздником. Особую радость ему доставила возможность позвонить родным и услышать их голоса.
Военнослужащий также поделился, что дома его ждут супруга и маленькая дочь, которой совсем недавно исполнилось 10 месяцев. Он с волнением отметил, что ребенок еще не начал ходить, и сейчас он очень ждет встречи с семьей, чтобы наконец воссоединиться с ними после долгой разлуки.