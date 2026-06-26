Чемпионка мира по шахматам среди девушек Клейменова окончила школу с золотой медалью

Российская шахматистка Валерия Клейменова из Ульяновской области, ставшая лучшей на чемпионате мира среди девушек, окончила школу с золотой медалью. Об этом она сама рассказала в беседе с РИА Новости .

Соревнования проходили в итальянском городе Монтесильвано. Клейменова досрочно обеспечила себе победу на турнире, став чемпионкой мира среди юношей и девушек. При этом подготовка к экзаменам совпала с участием в первенстве мира, поэтому выпускные испытания ей пришлось сдавать досрочно. Несмотря на плотный график, спортсменка успешно справилась со всеми экзаменами, получила высокие баллы и окончила школу с золотой медалью.

Свою шахматную карьеру Валерия начала в семь лет. Родители записали ее в кружок для общего развития к первому тренеру Александру Николаевичу Кашицину. Игра сразу увлекла девочку, и вскоре появились первые успехи. Сейчас Клейменова три раза в неделю занимается с гроссмейстером из другого региона, а также каждый день самостоятельно совершенствует свое мастерство. Спортсменка уделяет большое внимание физической подготовке, поскольку хорошая выносливость важна во время многочасовых партий, которые могут длиться по пять-шесть часов.

Помимо шахмат, Валерия увлекается вязанием, настольным теннисом и плаванием. Эти занятия помогают ей переключаться и снимать эмоциональное напряжение. В будущем чемпионка планирует стать педагогом, но пока не определилась с выбором вуза. У нее есть предложения от университетов Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Свои достижения Валерия будет отмечать в кругу семьи и друзей. Символично, что 30 июня она отметит свое 18-летие — к совершеннолетию девушка сделала себе по-настоящему ценный подарок, завоевав сразу две золотые медали.