В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По данным ведомства, ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Подробности о сроках их действия и количестве задержанных или перенаправленных рейсов пока не уточняются.

Ограничения на работу аэропортов юга России периодически вводятся с 2022 года. Ранее, 26 июня, Росавиация уже вводила дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Тогда в ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Базовый режим работы аэропорта Геленджика сохранялся — он принимал и отправлял рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

Также в конце марта 2026 года аналогичные ограничения вводились в аэропортах Анапы и Геленджика. Сочинский аэропорт — крупнейший на юге России, он обслуживает внутренние и международные рейсы. Введение ограничений на его работу может повлиять на расписание перевозчиков, однако официальных данных о масштабах сбоев пока нет.