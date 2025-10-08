Мишустин рассказал о беспилотных тракторах и комбайнах на полях России

Сельское хозяйство России активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют автоматизировать управление техникой на полях и повышают эффективность агропромышленного комплекса. Об этом в рамках пленарного заседания выставки «Золотая осень» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Современные ИИ-решения находят применение в различных отраслях — от растениеводства и животноводства до пищевой промышленности.

«Его применение позволит автономно управлять сельскохозяйственной техникой, когда на поля выводят беспилотные комбайны и тракторы», — отметил Мишустин.

Кроме того, технологии ИИ обеспечивают мониторинг состояния сельскохозяйственных культур и животных, а также контроль соблюдения санитарных норм на перерабатывающих предприятиях. Это позволяет аграриям существенно снижать производственные издержки и оптимизировать бизнес-процессы.

Особое внимание, подчеркнул премьер, уделяется развитию отечественных технологических решений. Согласно стратегическим планам, к 2030 году не менее 80% организаций агропромышленного комплекса страны должны работать на российском программном обеспечении (ПО).

По словам Мишустина, такой подход обеспечит стране наивысший уровень продовольственной безопасности и создаст основу для устойчивого развития сельскохозяйственного сектора на базе национальных разработок.

