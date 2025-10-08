ИИ вместо людей: Сбербанк увольняет тысячи ИТ-специалистов

В Сбербанке начался процесс масштабного сокращения сотрудников информационных технологий, включая разработчиков, аналитиков и тестировщиков. Об этом стало известно CNews.

Отмечается, что реструктуризация затронет специалистов различных уровней — от начинающих до руководителей команд.

Планируется проведение трех этапов увольнений: первый состоялся летом, второй проходит в настоящее время, третий — ожидается до конца текущего года.

По информации профсоюзных организаций, сокращения могут затронуть от 20% до 25% сотрудников технологического блока, что составляет более 5 тыс. человек.

Руководство банка объясняет эти меры активным внедрением систем искусственного интеллекта (ИИ), способных выполнять функции уволенных специалистов. При этом сами сотрудники предполагают, что реальной причиной является оптимизация расходов.

Сотрудникам предлагают перевестись в дочерние компании финансовой группы, однако на практике после прохождения собеседований многим отказывают в трудоустройстве.

По данным издания, увольнение преимущественно происходит по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере двух-трех месячных окладов и сохранением годовой премии.

Сокращения в Сбербанке происходят на фоне общего ухудшения ситуации на рынке информационных технологий. После периода активного найма специалистов в предыдущие годы наблюдается их избыток, усугубленный развитием ИИ. Количество вакансий значительно сократилось, а конкуренция за оставшиеся позиции существенно возросла.

