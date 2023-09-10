Молдавия отказалась выплачивать долги «Газпрому»

Молдавия не намерена выплачивать «необоснованные» долги перед «Газпромом», заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

В своем видеообращении в соцсетях глава молдавского правительства назвал все имеющиеся у республики долги «Газпрому» надуманными и не подлежащими оплате.

В начале недели президент Майя Санду сообщила, что нанятая правительством Молдавии международная аудиторская компания якобы не выявила у республики существующих долгов перед «Газпромом» в размере $800 млн. Позднее кишиневские власти согласились погасить лишь $8,6 млн задолженности перед российским газовым монополистом.

«Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованны, и мы не намерены их выплачивать», — заявил Речан.

Премьер добавил, что молдавская госкомпания «Энергоком» в настоящее время активно закупает природный газ по низким ценам у альтернативных поставщиков.