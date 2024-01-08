Морозы ни при чем: определены причины задержки поставок курятины в магазины

В первые дни наступившего года в ряде регионов РФ были задержки поставок охлажденной птицы. Некоторые торговые сети винят в этом сильные морозы. По словам руководителя центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, объяснение причины задержки поставок морозами не выдерживает никакой критики. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что зима в нашей стране никогда не наступает неожиданно, это никогда не влияет на поставки продуктов.

По мнению эксперта, причинами можно назвать нарушения логистики у ритейлеров.

Он отметил, что проблем с поставками прочих продуктов питания в нашей стране быть не должно.