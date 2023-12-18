«Может привести к драматичным последствиям»: выяснилось, что будет с курсом доллара на новогодних праздниках

По ее словам, Банк России устанавливает официальные курсы валют только в рабочие дни. Соответственно, курс на новогодние праздники будет задан еще с конца этого года, 29 декабря.

«Обычно ЦБ не делает резких изменений курса на долгие праздники. Скорее всего, от такого тренда не отойдут и в этом году. На последнем заседании совета директоров регулятора вновь была поднята ключевая ставка — до 16%. Это говорит о том, что мегарегулятор все еще находит текущие темпы роста инфляции высокими, а условия денежно-кредитной политики способствуют повышению ставки», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По заявлению заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, реакция рынка на ужесточение денежно-кредитной политики неоднородная. Первые признаки замедления активности намечаются, но граждане и бизнес продолжают кредитоваться. Особо высокие темпы набирают краткосрочные займы, добавила собеседница.

«Банк России будет стараться сдерживать рост текущего курса доллара, иначе инфляция и раздутие пузыря на кредитном и ипотечном рынках будут только расти, что может привести к драматичным последствиям для экономики страны в целом», — уточнила Проданова.

Эксперт подытожила, что после окончания праздников, вероятнее всего, курс будет оставаться стабильным и не превышать текущих рубежей. ЦБ, Минфин и Минэкономразвития активно работают над увеличением ВВП и снижением инфляции.

Ранее мы сообщали о том, что Центробанк повысил ключевую ставку до 16 процентов.