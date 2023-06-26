МВФ испытывает трудности с предоставлением кредитов из-за низкой платежеспособности стран

Международный валютный фонд попал в затруднительное положение с предоставлением новых кредитов, поскольку у большинства нуждающихся в них стран зашкаливает госдолг, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.

Средства для кредитования у банка есть. Но он не может их выделить, поскольку тем самым вгонит страны в еще более основательный долговой кризис.

Вопрос реструктуризации госдолга оказывается сложнорешаемым, поскольку во многих странах ГКО скупают частные лица или коммерческие организации, которые, как правило, предпочитают оставаться в тени, подписывая с правительствами стран соглашения о конфиденциальности.

Чаще всего такими скупщиками гособлигаций оказываются американские финансовые организации, такие как фонды управления активами.

Можин рассказал, что МВФ трижды менял свои правила, чтобы предоставить кредиты Украине. Последний заем в размере $15,6 млрд пошел в основном на погашение прежних долгов перед фондом.