МВФ одобрил транш Украине на 900 миллионов долларов

МВФ в очередной раз одобрил выделение Украине транша финансирования на сумму в $900 миллионов. Об этом сообщили представители фонда в заявлении, передает информационное агентство РИА Новости .

В заявлении сказано, что 12 декабря МВФ закончил обзор соглашения, что позволяет украинским властям получить доступ к сумме около $900 миллионов. Уточняется также, что эти средства направятся на бюджетную поддержку государства.

Глава налогового комитета украинской Рады Даниил Гетманцев недавно заявил, что госбюджет в критической степени зависит от поддержки, поступающей от ее союзников. По словам Гетманцева, до конца 2023-го года Киеву нужно получить почти $10 миллиардов.

Премьер страны Дмитрий Шмыгаль заявлял, что государство хочет получить свыше $30 миллиардов от Евросоюза, Соединенных Штатов для того, чтобы компенсировать дефицит бюджета.