МВФ трижды менял правила кредитования из-за Украины

Международный валютный фонд, начиная с 2015 года, уже три раза менял правила кредитования ради Украины, рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.

Последнее изменение было сделано таким образом, что Украина смогла получить заем, по сути, находясь в состоянии войны. Ранее МВФ такие страны не кредитовал.

Транш в размере $15,6 млрд был предоставлен для того, чтобы Киев смог частично рассчитаться по предыдущим долгам. В противном случае у Украины возник бы дефолт перед фондом. А подобных случаев в истории МВФ еще не было.

Идя на такую сомнительную меру, фонд как бы показывает, что он поддерживает Украину.