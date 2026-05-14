В рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» был представлен авторский подход к формированию архитектурно-визуального кода страны. О нем рассказал сооснователь и совладелец Группа Родина Владимир Щекин.

Форум проходит в Казани. В нем принимают участие более 10 тыс. представителей 103 стран. В программе — 149 мероприятий по 21 тематическому направлению.

Владимир Щекин выступил на сессии, посвященной роли архитектуры как ключевого инструмента государственной визуальной коммуникации и развития территорий. Он заявил, что архитектура сегодня становится основой формирования образа страны, повышения качества жизни и долгосрочного развития.

«И в этом смысле Россия имеет колоссальное конкурентное преимущество. У нас есть мощнейшее культурное наследие, собственная архитектурная школа, огромный исторический опыт и понимание того, как среда должна работать на человека, семью и общество. Архитектура — это инструмент демографии, здоровья, образования, безопасности и даже национального суверенитета», — подчеркнул он.

По словам Щекина, современные проекты должны формироваться на стыке культурно-исторического ДНК территории, передовых технологий и общественно значимых смыслов. Он привел в пример проекты Группа Родина: Район российских дизайнеров, квартал здоровой жизни СОЮЗ, семейный кластер Родина Парк и Дом русского бильярда.

Щекин также отметил важность взаимодействия России со странами исламского мира. По его словам, у сторон много общего.

«Нас объединяет уважение к традициям, к семье, к национального культуре. Именно на пересечении особого культурного кода страны и технологического развития сегодня рождается новый глобальный стандарт городской среды — в центре которого находится человек, его семья и его будущее», — сказал он.

В рамках форума Группа Родина, Ассоциация работодателей и координаторов трудовых ресурсов дружественных стран и Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — развитие строительной отрасли, повышение качества стройматериалов, привлечение профессиональных поставщиков и квалифицированных рабочих, формирование механизмов устойчивого развития жилищного строительства.