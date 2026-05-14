«Административная ошибка» или месть: нейтральная Австрия два дня гоняла американские разведчики от своих границ

Австрия, связанная по рукам и ногам собственным нейтралитетом, устроила настоящий воздушный детектив. 10 и 11 мая истребители Typhoon ВВС Австрии поднимались в небо, чтобы перехватить американские военные самолеты U-28, которые кружили у ее границ со стороны Германии. Об этом сообщает Defense News.

Формально янки не вторглись в чужое небо, но наглость зашкаливала — у них было разрешение от Вены, которое они, однако, проигнорировали. Европейское командование ВС США позже заявило об «административной ошибке» и заверило, что чтит австрийские законы.

Австрия — не член НАТО, ее нейтралитет прописан в конституции. Любой транзит военных требует предварительного одобрения и, как правило, запрещен, если речь о войне. А тут — разведчики, да еще два дня подряд. Австрия стала пятой европейской страной, которая фактически захлопнула небо для американских операций, связанных с иранской войной.

