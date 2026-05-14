«Шакалы под Москвой и богомолы в Твери»: зоолог объяснил, как изменение климата заселяет Центральную Россию южанами

Теплеет не только на югах, но и в сердцах — и в лесах. Заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета Андрей Зиновьев заявил, что в Центральную Россию потянулись нежданные гости: богомолы, золотистые шакалы и даже пауки-осы. Причина — глобальное потепление. Об этом сообщает «Lenta.ru»

По словам ученого, богомола обыкновенного, который всегда считался жителем южных степей, теперь все чаще замечают в Московской, Тульской, Ивановской, Тверской и соседних областях. Само появление этого хищного насекомого — яркий индикатор того, что зимы перестали быть убийственными для южных видов. Экосистема пока не рушится, но тревожный звонок прозвенел.

Еще один сюрприз — золотистый шакал. Его раньше видели только в южных регионах, а теперь дошагал до Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской и даже Владимирской областей. Шакал — не просто зверек, а серьезный хищник, который может потеснить лис и других местных обитателей. И паук-оса — тоже южный гость, который раньше не выживал в морозы, а теперь чувствует себя вольготно.

Менее заметно, но тоже показательно: в средней полосе стали чаще появляться удоды, цапли и золотистые щурки. Пока они не гнездятся, но регулярные визиты — уже симптом.

