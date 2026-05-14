Первую школу на 1,6 тыс. мест начали строить на территории нового ЖК в Пушкино

На территории нового жилого квартала «Публицист» в Пушкино стартовало строительство первой школы. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО СЗ «Ниго-Холдинг». Школа рассчитана на 1650 мест. В ней обустроят отдельные входы и гардеробы для младших и старших классов, несколько спортзалов, актовый зал, библиотеку, мастерские и столовую. Завершить строительство планируется в 2028 году.

Всего в ЖК планируется построить две школы, пять детсадов, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в школе №16 в Орехово-Зуево.