Более 500 человек приняли участие в Открытом первенстве Подмосковья по спортивному лазертагу

IV Открытое первенство Подмосковья по спортивному лазертагу на Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова прошло в Химках. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«В ноябре 2022 года Дмитрий Игоревич ушел добровольцем на СВО и героически погиб, выполняя боевые задачи. Но его дело продолжает жить. Очень важно, что молодые ребята понимают и ценят подвиг своего земляка», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В соревнованиях приняли участие более 500 воспитанников военно-патриотических объединений региона в возрасте от 14 до 17 лет. Почетным гостем стала вдова бойца Ольга Кириллова.

Бои прошли на специальном полигоне с тремя контрольными точками. Командам нужно было захватить и удержать точки в течение одной минуты. Также проходили испытания в личном зачете. Участникам нужно было на скорость выполнить сборку и разборку автомата Калашникова, снарядить магазин 30 учебными патронами, продемонстрировать меткость в пулевой стрельбе из винтовок.

По итогам состязаний первое место заняли команды «Святогор» из Москвы, «Звезда» из Химок, «Варяг-Z» из Подольска, «Аврора» из Мытищ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил команде Одинцовского округа переходящий кубок Школьной лиги.