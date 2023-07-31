На ярмарках в Рязани реализовали три тонны овощей в выходные

На ярмарках, которые прошли в Рязани в минувшие выходные, посетители приобрели три тонны овощной продукции. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что также было реализовано более пяти тонн мяса и колбасных изделий, свыше четырех тонн молочных продуктов, почти четыре тонны хлебобулочных изделий, свыше 130 кг рыбы, 700 кг картофеля и две тонны смородины.

Отмечается, что продукция была представлена более чем 150 рязанскими производителями.