На Украине озаботились риском полной потери промышленности

Только 30% предприятий сейчас работают полноценно и платят в казну налоги. В этом привычно обвинили Россию.

Депутат Верховной Рады Муса Магомедов в своем интервью изданию Politeka заявил, что на текущий момент 19% заводов полностью прекратили свою работу. Еще 30% работают и приносят прибыль, платя с нее налоги государству. Все остальные, а это чуть больше половины, ведут деятельность себе в убыток. Это может в дальнейшем привести к краху экономики. Всему виной, по его мнению, деятельность Москвы.

«Наш враг Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», - указал он.

Магомедов призвал украинские власти поддержать промышленников. Это необходимо делать еще до окончания боевых действий. Восстановление производств позволит сохранить потенциал страны.