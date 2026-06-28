Американский журналист назвал «Алые паруса» уникальным праздником, которого нет в США

Американский журналист Тофериус Максимус Крейн в беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед началом концерта в рамках праздника «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге высоко оценил масштаб и организацию мероприятия. По его словам, за время своих путешествий по миру он не встречал ничего подобного, пишет Дзен. Канал « Пятый канал — новости и видео ».

Крейн отметил, что его впечатлил и сам город, и размах события, и огромное число выпускников, для которых устроили яркий праздник. Журналист подчеркнул, что для него большая честь находиться в Петербурге в такой вечер.

Журналист рассказал, что впервые обратил внимание на «Алые паруса» в прошлом году, когда увидел бриг, проходящий по Неве, и сначала не понял, почему выпускной праздник связан с парусником. Узнав, что в России так чествуют школьников, Крейн был удивлен: в США, по его словам, подобных мероприятий нет. Он отметил, что такой праздник помогает молодым людям почувствовать значимость момента и увидеть красоту своей страны.

Вечерняя программа на Дворцовой площади началась в 22:00. Выпускников поздравили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАНДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина. Ближе к полуночи действие переместилось в акваторию Невы, где прошло водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок, а белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами символически проводил выпускников во взрослую жизнь.

Праздник, возрожденный в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, стал одной из самых узнаваемых традиций города. В этом году десятки парусников отправились в дальнее плавание, вдохновляя не только зрителей на берегу.

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