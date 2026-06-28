Массажист предупредила о риске инсульта после массажа шеи

Сертифицированный массажист Юлия Адетона в беседе с « Газетой.Ru » предупредила, что массаж шейно-воротниковой зоны, одна из самых популярных процедур для снятия напряжения, при неосторожном выполнении, особенно в домашних условиях, может привести к серьезным последствиям, вплоть до инсульта.

По словам эксперта, шея — это зона повышенного риска, поскольку через нее проходят сонные и позвоночные артерии, обеспечивающие кровоснабжение головного мозга. Эти сосуды, в отличие от бедренных артерий, не защищены мышцами, поэтому любое неправильное движение может быть опасным.

Главная угроза, по словам Адетоны, — диссекция сосудистой стенки, то есть расслоение внутренней оболочки артерии из-за чрезмерного давления. В месте повреждения образуется тромб, который может перекрыть кровоток или оторваться и закупорить сосуд в мозге. Особенно рискованны грубые техники с вытягиванием позвоночника и силовыми приемами, не соответствующими состоянию тканей клиента.

Осторожность, подчеркнула массажист, необходима людям с дисплазией соединительной ткани, при которой сосуды более уязвимы. Признак такой предрасположенности — гипермобильность суставов. Если после массажа появляются головная боль, головокружение, шум в ушах или онемение конечностей, пытаться переждать нельзя — это повод немедленно обратиться к врачу.

Адетона призвала не терпеть боль, хруст или дискомфорт во время сеанса — в таких случаях лучше попросить изменить технику или прекратить процедуру. Она рекомендовала избегать мануальных техник с резкими поворотами и давлением на позвонки без врачебного заключения, выбирать мягкие расслабляющие методики и при первых признаках недомогания после массажа сразу обращаться к неврологу.

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