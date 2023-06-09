Набиуллина дала прогноз по экономической ситуации в России на 2023 год

Как пишет ТАСС , на брифинге, проведенном главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, были представлены дополнительные данные, подтверждающие положительную динамику восстановления экономики Российской Федерации.

В ходе выступления Набиуллина отметила, что в первом квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Экономический рост России поддерживается различными факторами, включая успешную реализацию государственных программ и инвестиционных проектов, также ряд экспертов считает, что западная санкционная политика не оказала существенного влияния на экономику страны.

В любом случае, по мнению экспертов, Банк России продолжит тесно мониторить экономическую ситуацию и принимать необходимые меры для поддержания стабильности и устойчивого роста. Оставление ключевой ставки без изменений является одним из инструментов, которые регулятор использует для управления денежно-кредитной политикой и обеспечения макроэкономической устойчивости. Напомним, что ключевая ставка осталась на уровне 7,5%.