«Я не чувствую себя в безопасности»: хозяйка разгромленной усадьбы в Можге рассказала, что недовольна расследованием

Супруги Ольга и Александр Фрезе на протяжении 12 лет создавали в Можге частную усадьбу-музей «Домашнее подворье». Летом 2026 года всего за пару часов это место превратилось в поле битвы: неизвестные разрубили топором вещи, хранившие память о детстве, и распылили в животных и птиц какую-то жидкость. С тех пор прошло больше двух месяцев, но ясности у владельцев так и не появилось, сообщил udm-info.ru.

«Кто-то взял в руки топор и использовал его для разрушения чужого имущества. Именно поэтому закрыть глаза на произошедшее и сказать, что „это просто детская шалость“, мы не можем», — говорит Ольга Фрезе.

По данным издания, семья сразу обратилась в полицию. Оперативники приехали, зафиксировали ущерб и сняли отпечатки пальцев — после этого приборы, по словам Ольги, остались «мазанными-перемазанными». Дальше, как она рассказывает корреспонденту Udm-info, механизм правосудия дал сбой.

«Я не чувствую себя в безопасности. Получается, кто угодно может прийти к тебе, разрушить и… им ничего не будет. Ощущение, что все либо затягивают, либо спускают на тормозах», — поделилась с корреспондентом Udm-info Ольга.

В редакции Udm-info есть официальный ответ МВД по Удмуртии. По факту гибели бельчонка в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными отказали. В ведомстве сослались на то, что не удалось доказать связь между действиями неустановленного лица и гибелью животного.

По данным издания, сама хозяйка уверена: след ведет к кому-то из местных, скорее всего к подросткам, живущим неподалеку. На это указывает ряд улик, которые полиция, по ее словам, не торопится фиксировать. Женщина считает, что нападавшие знали территорию: прошли через отдельный вход со стороны огорода, топор взяли в дровянике и были уверены, что хозяев нет дома, — пришли в их отсутствие.

Ольга рассказала, что звонит в МВД каждый день, но, по ее словам, там на вопросы не отвечают. На просьбы приехать, изучить следы и записи с видеокамер, по ее словам, отвечают, что времени нет и приедут позже. Когда именно якобы неизвестно.

«Единственное, чего мне хотелось, чтобы этих вандалов нашли. Не для того, чтобы завести на них уголовное дело, а чтобы они знали, что зло наказуемо, что за него спросят. Сейчас те, кто это все натворил, лишь уверовал в свою безнаказанность. Значит, они смогут творить и дальше подобное, а может, и еще хуже… Я уже отпустила ситуацию. Хочу точку. Хотя бы прислали документ, что работа доделана», — отметила Ольга.

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