Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о главной проблеме российской экономики. По ее словам, она заключается не в нехватке денег, а в нехватке рабочей силы.

Об этом Набиуллина рассказала в ходе выступления в Государственной думе РФ в четверг, 9 ноября.

«Главная проблема – это не нехватка денег, а нехватка рабочей силы», – сказала Набиуллина.

Также глава Центробанка подчеркнула, что экономика России практически полностью задействовала человеческие и производственные мощности. Набиуллина заявила, что об этом свидетельствует безработица на уровне 3%. По ее словам, ситуация с кадрами остается острой, в частности, в машиностроении и химической промышленности.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк всегда предупреждал о рисках владения иностранными бумаги. Она напомнила, что квалифицированные инвесторы смогли избавиться от иностранных акций через продажу их на бирже суммой на 4 млрд долларов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по образованию для рынка труда, назвал секторы, в которых наиболее ощущается нехватка рабочей силы. По его словам, больше всего отсутствие квалифицированных кадров отмечается в машиностроении, химическом секторе, строительстве и в области транспорта.

О необходимости решать кадровый вопрос, развивать центры по подготовке специалистов в различных сферах, ни раз заявлял президент России Владимир Путин. Как отмечал Мишустин, правительство страны будет выполнять поставленные главой государства цели по укреплению технологического суверенитета.