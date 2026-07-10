В ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли подростка с опухолью мозга размером с ладонь

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли подростка с огромной опухолью мозга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика, у которого за несколько дней до этого внезапно начались бесконтрольные судороги. У ребенка обнаружили новообразование лобно-теменной области размером с ладонь. Доброкачественное новообразование развивалось из твердой мозговой оболочки и проросло в венозный синус.

Подростка экстренно направили на операцию, в ходе которой с помощью нейрохирургического микроскопа врачи удалили опухоль и пораженную твердую мозговую оболочку. Затем они провели пластику дефекта твердой мозговой оболочки и поставили на место собственную кость черепа.

Операция прошла успешно. Мальчик уже спустя сутки начал самостоятельно передвигаться по отделению, прошло головокружение. На седьмой день его выписали.

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