Набиуллина объяснила рост цен на яйца очень высоким спросом на этот продукт

Помимо инфляционной составляющей, взлет цен на яйца произошел из-за того, что предложение производителей перестало успевать за потребительским спросом.

Глава Центробанка РФ высказалась о том, что в магазинах резко подорожали куриные яйца. Она отметила, что еще в 2021 году на прилавках временами резко дорожал какой-то вид товаров.

«Есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», - указала она.

Слова Эльвиры Набиуллиной привело РБК. По ее мнению, в подорожание свою лепту внесла инфляция. Но она стала только одной из составных частей этого процесса.