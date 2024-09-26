Набиуллина подтвердила возможность повышения ключевой ставки ЦБ в октябре
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В ходе своего выступления на Международном банковском форуме председатель Банка России отметила, что вполне вероятно увеличение ключевой ставки на следующем заседании в октябре, сообщила газета «Ведомости».
«В сентябре мы повысили ставку до 19% и не исключаем ее роста в октябре», — заявила Набиуллина.
Она также подчеркнула, что одной из задач Центробанка является достижение целевого показателя по инфляции в 4% к концу 2025 года.
Напомним, 13 сентября совет директоров Банка России утвердил повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, доведя ее до 19% годовых. В сообщении регулятора указывалось, что прогнозируемая годовая инфляция по итогам 2024 года может превысить июльский ориентир в диапазоне 6,5-7%.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Подмосковье превысила 103 тыс. руб.