Народная программа: мясоперерабатывающий завод в Лыткарино запустит новую производственную площадку

Лыткаринский мясоперерабатывающий завод запустит новую производственную площадку. С ее вводом в округе появится еще 350 рабочих мест для жителей. Поддержка местных предприятий и создание рабочих мест — это ключевые направления народной программы «Единой России».

Производственно-логистический комплекс создадут на участке площадью 5,7 га в индустриальном парке «Лыткарино». Объем инвестиций в реализацию проекта составит ₽1,65 млрд.

«Лыткаринский мясоперерабатывающий завод – родное для города предприятие. Мы ждем, что каждый резидент индустриального парка будет не только вкладывать средства в развитие производства, но и трудоустраивать наших жителей. А предприятия станут источником налогов – для бюджета и будущего развития города», – отметил первый замглавы города Владимир Шаров.

В частности, на участке построят логистический центр, склад-холодильник, административно-бытовой корпус, цех по производству, газовую котельную и очистные сооружения. В лабораториях будут с нуля разрабатывать стартовые культуры для колбас, закваски для кисломолочных продуктов. Мощность колбасного цеха составит до 300 тонн готовой продукции в месяц.

«Мы вводим новые мощности: сырокопченые и сыровяленые колбасы раньше не производили. Второе направление – научный кластер, исследовательские лаборатории для технологического сопровождения пищевых производств России в целом», – рассказал технический директор завода Иван Егоров.

Народная программа «Единой России» в Подмосковье выполнена на 98%. Экономика региона продолжает рост. Сейчас на сопровождении региональных властей находится порядка 1,8 тыс. инвестпроектов, которые в ближайшие годы дадут свыше 420 тыс. новых рабочих мест.