Золото Москвы и рекорд континента: атлет из Подмосковья побил достижения, которые не сдавались десятилетиями

На международном фестивале силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест», состоявшемся в Москве, спортсмен не только поднялся на высшую ступень пьедестала, но и вписал свое имя в историю континентальных достижений. На соревнованиях, собравших сильнейших представителей этого вида спорта, Сапожонков продемонстрировал феноменальный результат. Выступая в весовой категории до 90 килограммов, он справился с весом 270 килограммов в жиме штанги лежа. Это достижение, официально заверенное судейской коллегией, стало новым рекордным показателем для всего Азиатского континента.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Молчанова ]

Биография спортсмена началась в 1987 году в подмосковном Талдоме, где он рос в семье без спортивных традиций. Однако тяга к физической культуре проявилась у него еще в детские годы. Школьное увлечение гандболом и силовым тренингом постепенно переросло в серьезную страсть. Поворотным моментом стало случайное участие в состязаниях в Дмитрове — о том турнире юноша узнал практически случайно. Тот старт принес ему первую победу, и с 2007 года Сапожонков начал систематически выступать на соревнованиях по силовым дисциплинам.

«У меня всегда была тяга к активному образу жизни. Друзья гуляли и отдыхали, а я качал пресс», — вспоминает чемпион.

Особого внимания заслуживает борьба атлета за так называемый all-time рекорд — наивысшее достижение за всю историю в определенной весовой категории. До определенного момента планка в категории до 90 килограммов принадлежала американцу Ларри Данахеру, который в 1986 году показал результат 256 килограммов.

Достижение оставалось непревзойденным на протяжении 32 лет. Сапожонкову удалось сдвинуть эту отметку в 2018 году, а впоследствии он еще несколько раз обновлял собственный рекорд, доведя его до 280 килограммов. В поисках новых вызовов спортсмен принял решение сменить весовую категорию. Сбросив десять килограммов, он перешел в более легкий дивизион, где его ждал еще один исторический рекорд, державшийся уже 38 лет. И с этой задачей он справился блестяще. Теперь в копилке подмосковного чемпиона значатся два официальных all-time рекорда в разных весовых группах.

«Моей давней, почти юношеской целью было установить именно all-time рекорд, который войдет в историю навсегда», — рассказал Андрей Сапожонков.

Активная жизненная позиция Сапожонкова не ограничивается спортивной карьерой. Он уже второй раз избран депутатом окружного Совета, регулярно проводит мастер-классы для подростков, выступает автором онлайн-семинаров.

Одной из ключевых задач общественной деятельности атлет считает привлечение молодежи к занятиям спортом и популяризацию здорового образа жизни. Своими успехами он доказывает, что упорство и труд способны преодолеть любые, даже самые долгие рекорды.

«Я стараюсь донести до людей простую истину: важно заниматься спортом, чтобы жители нашей страны были сильными, здоровыми и активными. Это может быть небольшой, но очень важный вклад, и я осознанно его вношу», — отметил Андрей Сапожонков.

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