В Лосино-Петровском дорожники завершат капремонт улицы Первомайской
Капремонт улицы Первомайской завершат в Лосино-Петровском
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Лосино-Петровском округе завершается капитальный ремонт участка улицы Первомайской длиной 250 м — от улицы Нагорной до улицы Степана Разина, работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Капитальный ремонт <…> был необходим для прокладки ливневой канализации, которая уже установлена. Кроме того, на участке уложено новое асфальтобетонное покрытие и обустроен тротуар», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По его словам, специалисты также установят дорожные знаки, нанесут разметку и благоустроят территорию. В ведомстве уточнили, что улица Первомайская является одной из центральных в городе. Она обеспечивает жителям подъезд к домам, Никольскому парку и собору Николая Чудотворца, отделению полиции, медицинским и образовательным учреждениям.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.