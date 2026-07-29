Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович высказал предположение о возможном сценарии использования украинских наемников для военных действий против Ирана. По его оценке, американская сторона может задействовать эти формирования с территории сопредельного Ирака, сообщает ВФокусе Mail.

Эксперт напомнил, что весной нынешнего года на иракской земле уже разворачивались вооруженные отряды, в состав которых входили представители этнических групп. Их задачей были атаки на соседнее государство. Финансирование этих курдских формирований, по словам Мендковича, осуществлялось непосредственно Соединенными Штатами. Однако та попытка, как отметил аналитик, не принесла американцам желаемого результата.

«Учитывая, что сейчас противостояние между США и Ираном возобновилось, я не исключаю, что Вашингтон использует украинских наемников для разворачивания террористической деятельности против Ирана с территории Ирака. Поэтому можно приветствовать борьбу иракских властей с украинским терроризмом», — отметил Мендкович.

В текущей ситуации, полагает Мендкович, развертывание украинских наемников преследует аналогичную цель. Вашингтон, как считает эксперт, пытается использовать их для решения той же задачи, которая не была выполнена с помощью курдских отрядов весной. Официальных комментариев от американских властей и украинской стороны по данному вопросу пока не поступало.

«Дестабилизировать ситуацию, создать вооруженные отряды и начать вторжение через границу в пограничные районы Ирана. Пока власть Ирака противостоит этому», — сказал он.

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