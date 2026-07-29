Ковш в небо, машина на дыбы: водитель экскаватора устроил шоу в Ногинске

Социальные сети Ногинска всколыхнул необычный ролик, мгновенно набравший тысячи просмотров. Вместо того чтобы спокойно выполнять дорожные работы, оператор мини-экскаватора превратил строительную площадку в импровизированный трек для трюков. Все это происходило прямо на оживленной городской магистрали, где в любой момент могли появиться автомобили и пешеходы, сообщил REGIONS.

На кадрах, которые местные паблики разнесли с молниеносной скоростью, видно, как водитель спецтехники лихо управляется с машиной. Экскаватор то задирает ковш к небу, становясь на задние колеса, то раскачивается из стороны в сторону, словно участвуя в соревнованиях по дрифту. Резкие виражи тяжелой техники выглядели скорее как каскадерский номер, чем как рабочий процесс по укладке бордюрного камня.

Однако с юридической точки зрения происходящее не имеет ничего общего с развлечением. Иван Баранов, практикующий юрист, детально разобрал ситуацию и объяснил возможные последствия для участников этого опасного шоу. Как отметил эксперт, действия оператора подпадают под грубые нарушения правил эксплуатации транспортных средств. Кроме того, они создавали реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, находившихся поблизости.

«Если личность водителя будет установлена, ему грозит административная ответственность по статье 12.33 КоАП РФ за умышленное создание помех в дорожном движении. Штраф для физического лица может составить от пяти до десяти тысяч рублей. Но главное здесь — это статья за опасное вождение и нарушение правил перевозки грузов. Судебная практика показывает, что при наличии видеодоказательств создания реальной угрозы ДТП, водителя могут лишить права управления любой техникой на срок до полутора лет», — пояснил Баранов.

Баранов также обратил внимание на ответственность компании-подрядчика, допустившей подобное на объекте. Организации грозит административный штраф — до ₽300 тыс. за то, что сотрудник был допущен к управлению без соблюдения регламентов безопасности.

По словам юриста, для инициации официальной проверки со стороны Госавтоинспекции и Ространснадзора достаточно уже того факта, что ролик стал публичным и доступен широкой аудитории. Так что эффектные «танцы на гусеницах», вероятно, обойдутся строителям значительно дороже, чем они могли предположить, снимая свое выступление на камеру.

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