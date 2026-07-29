В Королеве завершат устройство фасада в первом корпусе ЖК «Космический Квартал»
Устройство фасада завершат в первом корпусе ЖК «Космический Квартал» в Королеве
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В жилом комплексе «Космический Квартал» завершается устройство фасада первого корпуса — строительная готовность дома достигла 60%, группа «Самолет» реализует проект в городском округе Королев. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Специалисты также ведут кровельные работы, монтаж внутренних инженерных систем, черновую и чистовую отделку квартир и мест общего пользования. Дом введут в эксплуатацию во II квартале 2027 года. Шестисекционный корпус этажностью от 12 до 17 этажей будет рассчитан на 746 квартир. Места общего пользования оформят в футуристичном стиле с отсылками к планете.
Дворовое пространство будет посвящено галактикам, там сформируют три функциональные зоны: детскую с современным игровым оборудованием, спортивную с тренажерными комплексами и рекреационную с местами для отдыха и общения. В состав комплекса войдут три корпуса, детский сад на 225 детей и три паркинга. Кроме того, в рамках реновации девелопер также реконструирует пристройку к школе на 500 мест.
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