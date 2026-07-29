В Балашихе построили новый дом в составе ЖК «Квартал Светлый»

В ЖК «Квартал Светлый» в городском округе Балашиха построили новый дом со встроено-пристроенным детским садом на 112 мест, ООО УК «СЕТЬСТРОЙ Балашиха» выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки превысила 11 тыс. кв. м, она рассчитана на 300 квартир различной планировки евроформата. На территории установлены шесть детских и одна спортивная площадка для активного отдыха, а также предусмотрено четыре гостевых машино-места.

В проект войдут четыре 17-этажных жилых дома, его реализуют на собственном земельном участке площадью 2,4 га. Для автовладельцев доступен паркинг прямо на территории квартала, рядом расположена школа.

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