Доллар по ₽105 уже в августе? Экономист Галий назвала все возможные сценарии

Курс доллара в августе может оказаться одним из главных вопросов для россиян, которые планируют поездки, покупки или хранение сбережений в валюте. В сети появились прогнозы о возможном росте курса до ₽105, однако такой сценарий эксперты считают далеко не основным. Подробнее о том, что может повлиять на рубль в ближайший месяц, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий.

Накануне, 28 июля, ЦБ повысил курс доллара до ₽78,70, это максимальный показатель с апреля 2026 года. По словам эксперта, доллар по ₽105 в августе — это скорее стрессовый вариант развития событий, который возможен только при совпадении сразу нескольких негативных факторов.

«До ₽105 за доллар в августе — это скорее стрессовый, а не базовый сценарий. Большинство аналитиков сейчас закладывают более умеренные цифры — в районе ₽77–82», — отметила Галий.

При этом экономист подчеркнула, что риски для рубля сохраняются. Один из главных факторов — ситуация на рынке нефти.

«Российская экономика сильно зависит от экспорта сырья, особенно энергоресурсов. Если котировки Urals заметно снизятся, приток валютной выручки сократится — это создаст давление на рубль», — пояснила специалист.

Еще одним риском может стать расширение санкций, особенно если ограничения затронут банковский сектор или международные расчеты. В таком случае внешнеторговые операции станут сложнее и дороже, что также может привести к ослаблению российской валюты.

Кроме того, на курс способен повлиять рост импорта. Если компании начнут активнее закупать зарубежные товары перед новым сезоном, спрос на валюту увеличится.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Рада Дешина ]

«Если участники рынка начнут активно закладывать в цены более быстрое смягчение денежно-кредитной политики, рублевые активы станут менее привлекательными для инвесторов. Это может спровоцировать отток капитала», — добавила Галий.

Отдельное внимание эксперт посоветовала обратить на геополитическую ситуацию. Любые резкие обострения в мире традиционно повышают неопределенность на рынках и могут усиливать спрос на валюту как на защитный актив.

При этом, по словам экономиста, у рубля остаются и поддерживающие факторы. Среди них — положительный счет текущих операций, когда экспорт превышает импорт, а также возможные действия властей по стабилизации валютного рынка.

«Август действительно часто бывает волатильным для рубля, но до ₽105 дело дойдет только при совпадении сразу нескольких негативных факторов. Более реалистично ожидать постепенного ослабления в рамках определенного диапазона, если не случится серьезных внешних шоков», — заключила Елена Галий.

Эксперт порекомендовала следить за несколькими показателями: ценами на нефть, новостями о санкциях, решениями Центробанка и статистикой по внешней торговле. Именно сочетание этих факторов будет определять дальнейшее движение курса.

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