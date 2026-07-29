Европа горит как никогда: пожары подбираются к Бордо и Мадриду

Европа может столкнуться с одним из самых разрушительных сезонов лесных пожаров в истории, пишет TIME. Во Франции и Испании огонь подбирается к Бордо и Мадриду, а эвакуировать в двух странах пришлось уже более 250 тыс. человек.

Во Франции этот год уже стал худшим за всю историю наблюдений: с января выгорело 116 085 гектаров, зафиксировано 13 566 пожаров. Премьер-министр Себастьян Лекорню сообщил, что прежний рекорд 2022 года — около 72 тыс. гектаров — уже превышен.

В Испании, по словам премьера Педро Санчеса, с начала года сгорело более 150 тыс. гектаров — в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Пожары в Средиземноморье не редкость, но теперь они становятся крупнее и интенсивнее. Профессор Томас Эльмквист из научного центра Stockholm Resilience Center объясняет это изменением ландшафта: заброшенные сельские земли зарастают кустарником, который легко вспыхивает.

Ситуацию усиливают засуха и волны жары. По словам Стефана Дерра из Университета Суонси, длительная жара почти всегда означает рост пожарного риска, а связь с изменением климата становится все очевиднее.

По данным ВОЗ, за последние четыре года площадь, пройденная огнем в Европе, выросла на 57%. Ученые предупреждают: пожарные сезоны становятся длиннее не только в Европе, но и почти по всему миру.